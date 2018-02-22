نجم بايرن ميونخ يدخل بقوة ضمن دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، قد دخل بشكل جدي ضمن دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي قد رصدت مبلغ 160 مليون يورو، وذلك من أجل تقديم عرض رسمي إلى إدارة نادي بايرن ميونخ فور فتح باب الإنتقالات الصيفية المقبلة، على أمل الحصول على الموافقة بشكل سريع من إدارة النادي البافاري.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق على نادي باريس سان جيرمان من أجل حسم الصفقة، فمن جهة لا يزال عقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممتداً مع نادي بايرن ميونخ حتى صيف عام 2021 م، ومن جهة أخرى وفي حالة وافق اللاعب على رحيله عن قلعة أليانز أرينا فإن نادي ريال مدريد الإسباني سوف يكون من أبرز المنافسين على ضمه.

إقرأ أيضاً: مدرب منتخب بلجيكا يكشف عن مدى أهمية مواجهة منتخب مصر ودياً قبل المونديال