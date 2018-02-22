مصر المقاصة يقترب رسمياً من شراء جون أنطوي من الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قد اقترب بشكل رسمي من شراء المهاجم الغاني جون أنطوي من ناديه الأصلي وهو النادي الأهلي في الأسابيع القليلة القادمة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة سوف يحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عقد إعارة اللاعب إلى صفوف نادي مصر المقاصة يوجد فيه بند أحقية الشراء مقابل مبلغ 600 ألف دولار.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد وليد هويدي على أن المهاجم الغاني جون أنطوي يرغب في البقاء مع نادي مصر المقاصة ولا يرغب في العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن رغبة اللاعب نفسه في البقاء مع النادي الفيومي هي ما جعلت مجلس إدارة النادي يُفكر جدياً في شرائه بشكل نهائي من النادي الأهلي.

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