جوزيه مورينيو يُواصل إصراره على ضم نجم إنتر في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لا يزال مصمماً على التعاقد مع نجم نادي إنتر الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب جوزيه مورينيو لا يزال يُطارد النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب نادي إنتر، وذلك على أمل أن ينجح في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، علماً بأن نادي مانشستر يونايتد حاول بكل الطرق الممكنة حسم الصفقة في الصيف الماضي إلا أن إدارة نادي إنتر رفضت نهائياً فكرة التخلي عن أحد نجوم الفريق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر الذي سوف يُساعد المدرب جوزيه مورينيو على حسم الصفقة، هو عدم نجاح فريق إنتر في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتالي فإن الكرواتي إيفان بيريسيتش هو من سيطلب بنفسه السماح له بالرحيل عن قلعة جوزيبي مياتزا قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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