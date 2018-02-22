فيديو: إنبي يفرض التعادل على الاتحاد السكندري معقداً من وضعيته في الترتيب

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فرض فريق إنبي التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه على مضيفه فريق الاتحاد السكندري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الاتحاد السكندري في المباراة اللاعب خالد الغندور في الدقيقة الثالثة والستين، فيما تمكن فريق إنبي من تعديل النتيجة في الدقيقة التسعين من عمر المباراة عبر اللاعب محمود قاعود.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع فريق إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق الاتحاد السكندري رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

الهدف الوحيد لفريق الاتحاد السكندري في المباراة عبر خالد الغندور

الهدف الوحيد لفريق إنبي في المباراة عبر محمود قاعود

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