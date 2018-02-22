فيديو: الزمالك يقلب الطاولة على مضيفه النصر ويُحقق انتصاره الخامس توالياً

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حقق فريق الزمالك الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك كلاً من كاسونجو كابونجو في الدقيقة الثالثة والثلاثين ومحمود حمدي الونش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق النصر في المباراة المهاجم محمد حسن ميدو في الدقيقة الخامسة عشر من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق النصر عند أربعة عشر نقطة فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.

تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / أيمن حفني / عبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

تشكيلة فريق النصر الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: مصطفى حطيبة

خط الدفاع: خالد رضا / أحمد صبيحة / أحمد السباعي / مؤمن عاطف

خط الوسط: حجاج عويس / حسن الحسيني / محمود القط / أحمد عبد العال

خط الهجوم: عمار عماد / محمد حسن ميدو

ملخص مباراة الزمالك والنصر

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق الزمالك سيطرته على مجريات منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف وحسم أمر النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك تراجع فريق النصر بكامل عناصره إلى المناطق الدفاعية الخاصة به مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة والكرات الثابتة من أجل مباغتة فريق الزمالك.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أمام فريق النصر فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض، ليُنفذها القائد محمد حسن ميدو بنجاح محرزاً بنجاح هدف فريقه الأول في المباراة.

وبعدها بثلاثة دقائق كاد فريق النصر أن يستغل ثغرة في دفاعات فريق الزمالك، وذلك حينما انفرد المهاجم عمار عماد بحارس المرمى أحمد الشناوي إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة وأنقذ مرمى فريقه من ثاني الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الزمالك فقد جاء في الدقيقة الثلاثين، وذلك حينما نفذ النيجيري معروف يوسف ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن العارضة تصدت للكرة ووقفت بجانب أصحاب الأرض وسط حالة من الحسرة من جانب جماهير نادي الزمالك.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط نجح فريق الزمالك في إشعال أجواء المباراة بعدما سجل له المهاجم كاسونجو كابونجو هدف التعادل، مُعيداً البسمة من جديد إلى مديره الفني الكابتن إيهاب جلال وأيضاً إلى جماهير القلعة البيضاء.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن فريق الزمالك من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة وهذه المرة عبر المدافع محمود حمدي الونش واضعاً فريقه في المقدمة، ليذهب بعدها الشوط إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق الزمالك عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وأيضاً من أجل إسعاد جماهيره، فيما حاول فريق النصر تعديل النتيجة على أقل تقدير والخروج من المباراة بنقطة واحدة فقط والتي من الممكن أن تخدمه فيما بعد من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين سدد اللاعب أيمن حفني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى مصطفى حطيبة تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة، ومع مرور الدقائق حاول الكابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر أن يُجري بعض التعديلات على فريقه سعياً إلى تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين حاول الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي وذلك من خلال إشراك أحمد مدبولي بدلاً من محمد عنتر، وبعدها بدقيقة واحدة فقط كاد فريق الزمالك يحسم المباراة نهائياً حينما سدد لاعبه طارق حامد كرة من خارج منطقة الجزاء إلا أن حارس المرمى مصطفى حطيبة تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين واصل الكابتن إيهاب جلال عملية تنشيط خط وسط ميدانه، وهذه المرة من خلال إشراك محمد أشرف بدلاً من محمود عبد العزيز في مركز محور الارتكاز، ولكن بقية دقائق المباراة لم تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم إبراهيم نور الدين صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز صعب نسبياً لصالح فريق الزمالك.

الهدف الأول لفريق الزمالك في المباراة عبر كاسونجو كابونجو

الهدف الثاني لفريق الزمالك في المباراة عبر محمود حمدي الونش

الهدف الأول لفريق النصر في المباراة عبر محمد حسن ميدو

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