سيد عبد الحفيظ: مباراة الإنتاج صعبة وهدفنا تحقيق الفوز

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الإنتاج الحربي في يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن المباراة القادمة لفريق الأهلي أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي سوف تكون صعبة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الإنتاج الحربي قدم في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة مستويات مميزة في جميع مبارياته التي خاضها في المسابقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في هذه المباراة هو تحقيق الفوز ولا شئ غيره، مؤكداً في ختام تصريحاته أن المباراة سوف تكون قوية جداً من الناحية الفنية، وخاصة في ظل الكفاءة العالية التي يتمتع بها الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة الكابتن مختار مختار.

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