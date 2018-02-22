فيديو: الباطن يُعمق من جراح النصر ويُقصيه من كأس خادم الحرمين

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حقق فريق الباطن مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق النصر بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الباطن في المباراة اللاعب جوناثان في الدقيقة الثامنة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2017 / 2018 م، وبالتالي يحجز فريق الباطن مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في انتظار بقية المتأهلين.

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وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة يواجه فريق اتحاد جدة نظيره فريق الشباب، فيما يواجه فريق الفيحاء نظيره فريق أهلي جدة كما يواجه فريق القادسية نظيره فريق الفيصلي.

الهدف الوحيد لفريق الباطن في المباراة عبر اللاعب جوناثان

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