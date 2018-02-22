دورتموند ينجو من كمين أتالانتا ويحجز مقعده في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م عقب تعادله الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتالانتا الإيطالي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على الأراضي الإيطالية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتالانتا في المباراة اللاعب رافاييل تولوي في الدقيقة الحادية عشر، فيما تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والثمانين عبر الألماني مارسيل شميلزر.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد شهدت فوز فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الماضي على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

تشكيلة فريق بوروسيا دورتموند الأساسية في المباراة

رومان بوركي / سوكراتيس / توليان / لوكاس بيتشيك / عمر توبراك / ميتشي باتشواي / كريستيان بوليستش / ماريو غوتزه / أندري شورلي / نوري شاهين / يونس داوود

تشكيلة فريق أتالانتا الأساسية في المباراة

بريشيا / تولوي / كالدارا / ماسيلو / هاتيبيور / مارتن دي رون / فريولر / ليوناردو سبينازولا / كريستانتي / جوسيب إليسيتش / أليخاندرو غوميز

ملخص مباراة بوروسيا دورتموند مع أتالانتا

في شوط المباراة الأول حاول فريق بوروسيا دورتموند أن يفرض سيطرته مبكراً على اللقاء من خلال الاستحواذ على الكرة وتهدئة الأجواء الجماهيرية الصاخبة في المدرجات، وفي مقابل ذلك أراد لاعبو فريق أتالانتا أن يقوموا باستغلال عاملي الأرض والجمهور بشكل مثالي قبل أن تُصبح المهمة أكثر تعقيداً.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص في المباراة لمصلحة فريق أتالانتا، وذلك حينما سدد اللاعب مارتن دي رون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ذهبت عالية للغاية، وبعدها بسبعة دقائق فقط نجح فريق أتالانتا في إشعال أجواء المباراة وذلك حينما سجل الهدف الأول في المباراة عبر اللاعب رافاييل تولوي وسط فرحة عارمة من الجماهير الإيطالية في المدرجات.

ولم يكتفِ فريق أتالانتا بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تأمين تأهله إلى الدور المقبل من المسابقة، وفي الدقيقة السابعة والعشرين كاد ينجح في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سدد اللاعب كريستانتي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى رومان بوركي بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تعديل النتيجة عبر النجم ماريو غوتزه ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل فريق أتالانتا عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، فيما حاول فريق بوروسيا دورتموند تعديل النتيجة على أقل تقدير.

ليستمر ذلك السيناريو من الجانبين دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق أتالانتا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي شوط المباراة الثاني حاول الألماني بيتر مدرب فريق بوروسيا دورتموند أن يقوم بتنشيط الجبهة اليسرى في خط دفاع فريقه وذلك من خلال إشراك الألماني المخضرم مارسيل شميلزر بلاً من توليان.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين أجرى مدرب فريق بوروسيا دورتموند التبديل الثاني له في المباراة، ولكن هذه المرة من أجل تنشيط خطوطه الأمامية وزيادة الفاعلية لخط الهجوم من خلال إشراك النجم الألماني ماركو رويس بدلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وفي الدقيقة السبعين كاد فريق أتالانتا يحسم المباراة نهائياً، وذلك حينما سدد لاعبه جوسيب إليسيتش كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجانب المرمى بقليل وسط حالة من القلق بين جماهير نادي أتالانتا خوفاً من عودة فريق بوروسيا دورتموند في المباراة قبل نهايتها.

وبعدها بتسعة دقائق فقط سنحت أمام فريق أتالانتا فرصة أخرى مثالية من أجل قتل المباراة، وذلك حينما انفرد القائد أليخاندرو غوميز بحارس المرمى رومان بوركي إلا أن الأخير تألق وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثمانين نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل هدف التعادل وذلك عبر البديل مارسيل شميلزر وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير نادي أتالانتا، لتمر بعدها بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى بعض المحاولات البائسة من جانب فريق أتالانتا، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ليتأهل بذلك فريق بوروسيا دورتموند إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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