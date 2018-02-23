تعرف على النتائج الكاملة لمباريات إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي وموعد قرعة الدور ثمن النهائي

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شهد مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي إقامة جميع مباريات إياب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لجميع مباريات الإياب من دور ال32 من عمر المسابقة، إضافة إلى استعراض جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، علماً بأن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي سوف تُقام في يوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب للدور الثاني في يوم الخميس أيضاً ولكن في الأسبوع الذي يليه مباشرة.

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جميع نتائج مباريات إياب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي

سيسكا موسكو الروسي 1-0 النجم الأحمر الصربي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي 3-3 أستانا من كازاخستان

لوكوموتيف موسكو الروسي 1-0 نيس الفرنسي

أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0 كوبنهاجن الدنماركي

دينامو كييف الأوكراني 0-0 أيك أثينا اليوناني

زينيت الروسي 3-0 سيلتك الإسكتلندي

لايبزيغ الألماني 0-2 نابولي الإيطالي

فياريال الإسباني 0-1 أولمبيك ليون الفرنسي

فيكتوريا بلزن التشيكي 2-0 بارتيزان بلغراد الصربي

لاتسيو الإيطالي 5-1 ستيوا بوخارست الروماني

أتالانتا الإيطالي 1-1 بوروسيا دورتموند الألماني

أرسنال الإنجليزي 1-2 اوسترسوند السويدي

ميلان الإيطالي 1-0 لودوجوريتس البلغاري

سالزبورغ النمساوي 2-1 ريال سوسيداد الإسباني

سبورتينغ براغا البرتغالي 1-0 أولمبيك مارسيليا الفرنسي

أتلتيك بيلباو الإسباني 1-2 سبارتاك موسكو الروسي

جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

سيسكا موسكو / سبورتينغ لشبونة / لوكوموتيف موسكو / ميلان / أرسنال / أولمبيك مارسيليا / أتلتيكو مدريد / دينامو كييف / زينيت / لايبزيغ / أولمبيك ليون / فيكتوريا بلزن / لاتسيو / بوروسيا دورتموند / سالزبورغ / أتلتيك بيلباو

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