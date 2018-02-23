موعد مباراة اتحاد جدة والشباب بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” و”عمرو بركات” في كأس خادم الحرمين اليوم الجمعة 23/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة اتحاد جدة والشباب بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” و”عمرو بركات” في كأس خادم الحرمين الشريفين، يستقبل فريق اتحاد جدة نظيره فريق الشباب في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة اتحاد جدة والشباب

ستُقام مباراة اتحاد جدة والشباب في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والشباب

ستكون مباراة اتحاد جدة والشباب منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي حماد العنزي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.