قرار هام من هيكتور كوبر بخصوص تحضيرات الفراعنة لمونديال روسيا المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك بخصوص تحضيرات المنتخب المصري قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر قد رفض نهائياً فكرة مواجهة منتخب الأرجنتين، وذلك في إطار مباراة ودية في شهر مايو المقبل قبل انطلاقة المونديال مباشرة نظراً إلى فارق المستوى الكبير بين كلاً من المنتخبين.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على ضرورة خوض مباريات ودية بشكل تدريجي من الأسهل إلى الأصعب، علماً بأن المنتخب المصري سوف يواجه حتى هذه اللحظة في إطار تحضيراته للمونديال كلاً من منتخبات البرتغال واليونان وبلجيكا.
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