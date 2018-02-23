مانشستر يونايتد يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع دي خيا في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لن تُمانع رحيل حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا عن صفوف قلعة أولد ترافورد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة دفع مبلغ 100 مليون يورو لأي نادي يرغب في الظفر بخدمات النجم الإسباني.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تُدرك جيداً أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز سوف تبدأ التحرك بقوة من جديد فور فتح باب الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل محاولة التعاقد مع حارس المرمى ديفيد دي خيا بعد الفشل في ذلك في آخر ثلاث سنوات بسبب تمسك نادي مانشستر يونايتد به.

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