ريال مدريد يجد البديل المناسب في حالة فشل التعاقد مع دي خيا

Advertisements

كشف صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني قد وجد البديل المناسب، وذلك في حالة الفشل مجدداً في التعاقد مع حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد سوف تبدأ التحرك مباشرة من أجل التفاوض مع إدارة نادي روما الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن هذه الخطوة سوف تأتي من جانب إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في حالة واحدة فقط، وهي الفشل من جديد في التوصل إلى أي اتفاق مع إدارة نادي مانشستر يونايتد بخصوص التعاقد مع النجم الإسباني ديفيد دي خيا، علماً بأن النادي الملكي سبق له وأن حاول ضم اللاعب الإسباني في آخر ثلاث سنوات ولكنه فشل في ذلك.

إقرأ أيضاً: مانشستر يونايتد يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع دي خيا في الصيف المقبل