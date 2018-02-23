تعرف على نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي 2018

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، علماً بأن النجم الفرنسي السابق إريك أبيدال شارك في عملية سحب القرعة باعتباره سفير المباراة النهائية.

وكان دور ال32 من عمر المسابقة قد تم إقامته في مساء يوم أمس الخميس، وقد أسفر عن تأهل العديد من كبار الأندية الأوروبية إلى الدور ثمن النهائي، علماً بأن المباراة النهائية سوف تُقام في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا وتحديداً على ملعب غروب آما الخاص بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.

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نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

لاتسيو الإيطالي – دينامو كييف الأوكراني

لايبزيغ الألماني – زينيت الروسي

أتلتيكو مدريد الإسباني – لوكوموتيف موسكو الروسي

سيسكا موسكو الروسي – أولمبيك ليون الفرنسي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي – أتلتيك بيلباو الإسباني

سبورتينغ لشبونة البرتغالي – فيكتوريا بلزن التشيكي

بوروسيا دورتموند الألماني – سالزبورغ النمساوي

ميلان الإيطالي – أرسنال الإنجليزي

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