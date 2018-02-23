برشلونة يدخل في صراع شرس مع بايرن ميونخ من أجل ضم نجم لشبونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي برشلونة الإسباني سوف يدخل في صراع شرس للغاية في الفترة المقبلة، وذلك مع نادي بايرن ميونخ الألماني من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي الواعد جيلسون مارتينيز لاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الصيف المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن النادي الكتالوني لا يزال يرغب في تعزيز خطوطه الأمامية في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك على الرغم من تعاقده في الصيف الماضي مع النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي، إضافة إلى تعاقده أيضاً مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الميركاتو الشتوي الماضي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب إدارة نادي برشلونة سوف تأتي بسبب رفض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التخلي عن نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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