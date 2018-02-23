زيدان: مباراة ألافيس مهمة ولا نُفكر في مواجهة باريس سان جيرمان

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن المباراة القادمة لفريقه أمام فريق ديبورتيفو ألافيس تُعتبر مهمة للغاية، وخاصة وأن فريق يرغب في الحفاظ على نسق الانتصارات الذي سار عليه في الآونة الأخيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لا يجب الحديث منذ الآن عن المباراة المرتقبة في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كامل تركيز الفريق الملكي منصب في الوقت الحالي فقط على مواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس.

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