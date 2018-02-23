تعرف على قائمة الأهلي في مباراته أمام الإنتاج الحربي وغياب بارز لنجم المارد الأحمر

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين الطرفين في مساء يوم غداً السبت على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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ومن جانبه قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعلان اليوم الجمعة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في مباراة يوم غداً السبت، علماً بأن هذه القائمة قد شهدت غياب العديد من العناصر وعلى رأسهم النجم عبد الله السعيد بسبب الإصابة إضافة إلى سعد الدين سمير بداعي الإيقاف.

قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد هاني / علي معلول

خط الوسط: حسام غالي / حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / وليد سليمان / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / باكا / إسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن

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