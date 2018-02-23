فيديو: الاتحاد يُقصي الشباب من كأس الملك وسط تألق “محمود عبد المنعم كهربا”

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تأهل فريق اتحاد جدة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م عقب فوزه على حساب ضيفه فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الاتحاد في المباراة كلاً من بدر النخلي في الدقيقة السادسة والعشرين وعدنان فلاتة في الدقيقة الثامنة والثلاثين، إضافة إلى النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الخامسة والأربعين.

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أما على الجانب المقابل فقد سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الشباب في المباراة اللاعب أوبيا في الدقيقة التسعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهدف الأول لفريق الاتحاد في المباراة عبر بدر النخلي

الهدف الثاني لفريق الاتحاد في المباراة عبر عدنان فلاتة

الهدف الثالث لفريق الاتحاد في المباراة عبر محمود عبد المنعم كهربا

الهدف الوحيد لفريق الشباب في المباراة عبر اللاعب أوبيا

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