موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

ستُقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري تشان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو