موعد مباراة ستوك سيتي وليستر سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وليستر سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليستر سيتي نظيره فريق ستوك سيتي اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب كينغ باور، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وليستر سيتي

ستُقام مباراة ستوك سيتي وليستر سيتي اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وليستر سيتي

ستكون مباراة ستوك سيتي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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