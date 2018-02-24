موعد مباراة وست بروميتش ألبيون مع هدرسفيلد تاون بمشاركة “أحمد حجازي” و”علي جبر” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمبارة

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موعد مباراة وست بروميتش ألبيون مع هدرسفيلد تاون بمشاركة “أحمد حجازي” و”علي جبر” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق هدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون مع هدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون مع هدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش ألبيون مع هدرسفيلد تاون

ستكون مباراة وست بروميتش ألبيون مع هدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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