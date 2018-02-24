موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني، يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق هيرتا برلين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين

ستكون مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / فرانك ريبيري / توماس مولر / أريين روبن

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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