موعد مباراة إنتر مع بينيفينتو في الدوري الايطالي اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر مع بينيفينتو في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق إنتر نظيره فريق بينيفينتو في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر مع بينيفينتو

ستُقام مباراة إنتر مع بينيفينتو في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر مع بينيفينتو

ستكون مباراة إنتر مع بينيفينتو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

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