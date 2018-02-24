موعد مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الاسباني اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس

ستُقام مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس

ستكون مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / إيسكو / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

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