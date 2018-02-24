موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق جيرونا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

ستُقام مباراة برشلونة وجيرونا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

ستكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / يري مينا / صامويل أومتيتي / لوكاس دين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / باولينيو

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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