موعد مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي في كأس السوبر الافريقي اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي في كأس السوبر الأفريقي، يستقبل فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره فريق مازيمبي الكونغولي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على الأراضي المغربية، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي 2018 م.

موعد مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي

ستُقام مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي

ستكون مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة