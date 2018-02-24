موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

ستُقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن

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