موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء بمشاركة “مؤمن زكريا” في كأس خادم الحرمين اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء بمشاركة “مؤمن زكريا” في كأس خادم الحرمين الشريفين، يستقبل فريق الفيحاء نظيره فريق أهلي جدة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م.

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء

ستُقام مباراة أهلي جدة والفيحاء في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والفيحاء

ستكون مباراة أهلي جدة والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري اليوم السبت 24/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة