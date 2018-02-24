جماهير الزمالك تتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة طلائع الجيش

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تلقت جماهير نادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل المواجهة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك اليوم السبت جاهزية المهاجم باسم مرسي من أجل المشاركة من جديد في المباريات مع فريق الزمالك، وخاصة بعدما شارك اللاعب في مران الفريق اليوم على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك.

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ويبقى القرار النهائي الآن في مشاركة المهاجم باسم مرسي مع فريق الزمالك في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال، علماً بأن المهاجم باسم مرسي قد غاب طوال الفترة الماضية عن صفوف القلعة البيضاء بسبب إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة.

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