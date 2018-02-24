سيد عبد الحفيظ: يجب احترام الإنتاج الحربي وفقاً لما فعله أمام الزمالك

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري يحترم كثيراً فريق الإنتاج الحربي ومديره الفني الكابتن مختار مختار، وخاصة في ظل ما يُقدمه فريق الإنتاج الحربي من مستويات مميزة وأبرزها كانت خلال المباراتين أمام فريق كبير مثل فريق الزمالك في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن مواجهة فريق الإنتاج الحربي سوف تكون في غاية الصعوبة على المارد الأحمر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي يتعامل مع أي منافس في كرة القدم المصرية بشكل احترافي ويبقى الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية المطاف.

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