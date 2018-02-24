قرار حاسم من محمد صلاح بخصوص إمكانية رحيله إلى ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حالياً قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص إمكانية رحيله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن تصريحات الفرعون المصري محمد صلاح في الآونة الأخيرة مع شبكة قنوات BBC البريطانية حول الحالة المثالية التي يعيشها رفقة فريقه الحالي ليفربول، تؤكد بنسبة كبيرة للغاية رفض النجم المصري أي عرض سوف يتم تقديمه له في الصيف المقبل سواء كان ذلك من طرف نادي ريال مدريد أو من طرف أي نادي آخر.

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ومن جانبه كان الفرعون المصري محمد صلاح قد أعرب في حواره مع شبكة قنوات BBC عن سعادته الكبيرة بتواجده مع نادي ليفربول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشعر بالحب الكبير الذي يحظى به من طرف جماهير نادي ليفربول، مما يُحتم عليه ضرورة مواصلة العطاء من أجل إسعاد هذه الجماهير العاشقة لنادي ليفربول.

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