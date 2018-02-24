ريال مدريد يُبدي رغبته في ضم نجم لاتسيو في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني قد أبدى رغبته في التعاقد مع نجم نادي لاتسيو الإيطالي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في إطار سعي إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد تسعى إلى التعاقد مع النجم الصربي الواعد سيرجي ميلينكوفيتش صاحب ال22 عاماً، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل بناءً على رغبة كبيرة من طرف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في تدعيم معظم خطوط فريقه، ومن أبرزها كلاً من خط الوسط إضافة إلى مركز المهاجم الصريح وأيضاً كلاً من مركز الظهير الأيمن ومركز قلب الدفاع، ويأتي ذلك لما ظهر على الفريق الملكي في الموسم الحالي من نقاط ضعف عديدة للغاية أدت إلى تراجع نتائج الفريق كثيراً.

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