يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة موجعة قبل مواجهة العودة أمام توتنهام في دوري الأبطال

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تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين شهر فبراير الحالي ضربة جديدة موجعة، وذلك قبل عشرة أيام تقريباً من موعد المواجهة الحاسمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أشارت بعض التقارير الصحفية الإيطالية اليوم السبت إلى أن النجم الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي لاعب نادي يوفنتوس قد تأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام فريق توتنهام هوتسبير، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن تعرضه إلى إصابة بإلتواء في كاحل القدم.

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وكان النجم فيديريكو بيرنارديسكي قد تعرض إلى هذه الإصابة في المباراة الماضية لفريقه أمام نظيره فريق تورينو، وفي حالة تأكد هذه الإصابة بشكل رسمي فإن معاناة فريق يوفنتوس سوف تكون كبيرة للغاية أمام فريق توتنهام هوتسبير وخاصة وأن فريق السيدة العجوز سوف يفتقد أيضاً إلى خدمات كلاً من الثنائي غونزالو هيغواين وبليز ماتويدي.

وكان فريق يوفنتوس قد اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في اليوم السابع من شهر مارس المقبل.

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