الفيفا تهدد قطر بسحب استضافة مونديال 2022

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نشرت مجلة فوكس الألمانية أن قطر مهددة بأن يتم سحب استضافة كأس العالم 2022 منها، مشيرة أن الإتحاد الدولي سوف يراجع قراره فى استقبال قطر لـ كأس العالم 2022، وهذا بسبب ما يتردد حول قطر من فضائح حول دعمها للإرهاب.

كما أكدت “فوكس” أن الإتحاد الدولي لكرة القدم قام بتغيير كافة إجراءات الإستضافة، مؤكدة أنها سوف تفتح باب التصويت في الايام القادمة للموافقة على هذه التغييرات من جميع الدول التي يبلغ عددها 211 عضواً، في الإتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرة أن التصويت السابق تم لقطر وروسيا تم التصويت عليه من قبل 24 عضو فقط، وذلك أمام اللجنة التنفيذية السابقة.

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كما أشارت الصحيفة أن ما يحدث فى الوقت الحالى، سوف يجعل قطر تخسر حق بث مباريات كأس العالم لعام 2018، كما أكد مصدر مسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا سوف تكون لها النصيب استضافة بطولة 2022، أما عم الإتحاد الدولي لكرة القدم سوف يتخذ قراره في أواخر الصيف المقبل، وهذا يعود إلى وجود ما يثبت أن قطر قامت بشراء أصوات خلال عملية التصويت السابقة.