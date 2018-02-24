جون أنطوي يوجه ضربة قوية للنادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً إلى نادي مصر المقاصة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الغاني جون أنطوي قد قام بالتوقيع على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي مصر المقاصة، على أن يتقاضى في الموسم الواحد مبلغ 600 ألف دولار مع النادي الفيومي، ضارباً بذلك طموحات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عرض الحائط.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النادي الأهلي يرغب في استعادة خدمات المهاجم جون أنطوي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، إلا أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام شدد على وجود بند أحقية الشراء في عقد إعارة اللاعب مع النادي الفيومي.

وكان العائق الوحيد أمام نادي مصر المقاصة من أجل تفعيل بند أحقية الشراء، هو الحصول على موافقة اللاعب وهو الأمر الذي كان يُحاول النادي الأهلي أن يستغله من أجل عرقلة الصفقة، إلا أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة حصل على موافقة اللاعب اليوم وحسم الأمور لصالحه.

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