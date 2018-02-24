بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه هيرتا برلين

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سقط فريق بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أرضه أمام ضيفه فريق هيرتا برلين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد جاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع فريق هيرتا برلين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

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وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل فريق هوفنهايم إيجابياً بهدف لمثله أمام ضيفه فريق فرايبورغ، فيما حقق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هانوفر بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق شتوتغارت الفوز على حساب ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وعلى إثر هذه النتائج رفع فريق هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن في الترتيب، فيما رفع فريق فرايبورغ رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب، كما رفع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع في الترتيب، بينما رفع فريق شتوتغارت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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