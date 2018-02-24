ليفربول يكتسح وست هام برباعية وصلاح يُعادل رقم هاري كين

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حقق فريق ليفربول فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الألماني إيمري تشان في الدقيقة التاسعة والعشرين والفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الحادية والخمسين، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة السابعة والخمسين وأيضاً السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السابعة والسبعين، فيما تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وست هام يونايتد اللاعب أنطونيو في الدقيقة التاسعة والخمسين.

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وبناءً على ذلك واصل الفرعون المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول، حيث رفع عدد أهدافه مع فريق الريدز في الموسم الحالي إلى 31 هدفاً على مستوى جميع المسابقات، كما رفع عدد أهدافه أيضاً على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 23 هدفاً.

وبالتالي عادل الفرعون المصري محمد صلاح رقم الهداف الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير، والذي لا يزال سوف يخوض مع فريقه اللندني مباراة هذه الجولة يوم غداً الأحد خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس.

وعلى إثر هذه النتيجة العريضة ارتقى فريق ليفربول مؤقتاً إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، فيما استقر رصيد فريق وست هام يونايتد عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل فريق ليستر سيتي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ستوك سيتي، فيما تعادل فريق بورنموث بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، كما حقق فريق برايتون الفوز على حساب ضيفه فريق سوانزي سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما تعادل فريق بيرنلي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ساوثهامبتون، وقد تعرض أيضاً فريق وست بروميتش ألبيون إلى الخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي شارك فيها النجم المصري أحمد حجازي.

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