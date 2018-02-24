ريال مدريد يواصل تألقه الملفت بعد فوزه الخامس توالياً في جميع المسابقات

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد كلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة والأربعين والدقيقة الحادية والستين، إضافة إلى الويلزي غاريث بيل في الدقيقة السادسة والأربعين والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة التاسعة والثمانين من ركلة جزاء.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 51 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 28 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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