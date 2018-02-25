موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 25/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / بول بوغبا / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / سيسك فابريغاس / إيدين هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا