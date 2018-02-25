موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بمشاركة “محمد النني” في نهائي كأس الرابطة اليوم الاحد 25/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بمشاركة “محمد النني” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أرسنال في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: شكودران موستافي / لوران كوسيلني / روب هولدينغ

خط الوسط: هيكتور بيليرين / تشاكا / أرون رامسي / ناتشو مونريال / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

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