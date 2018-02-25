موعد مباراة روما وميلان في الدوري الايطالي اليوم الاحد 25/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق روما نظيره فريق ميلان في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة روما وميلان

ستُقام مباراة روما وميلان في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرون من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان

ستكون مباراة روما وميلان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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