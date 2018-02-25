موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي اليوم الاحد 25/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أولمبيك مارسيليا في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي في كلاسيكو فرنسا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا / أدريان رابيو / أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني

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