موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم الاحد 25/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / خوسيه ماريا خيمينيز / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / كوكي / فيكتور فيتولو / ساؤول نيغويز

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

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