برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل أسبوع حاسم في الليغا الإسبانية

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تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة موجعة للغاية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك من خلال إصابة أحد نجومه وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة في فترة حاسمة من عمر الموسم الحالي سواء على صعيد مسابقة الدوري الإسباني أو حتى على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أصدر النادي الكتالوني بياناً اليوم عبر موقعه الرسمي أكد فيه إصابة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو في عضلة الفخذ الأيسر، مما سوف يجعله يغيب عن الملاعب لمدة قد تتراوح ما بين خمسة أو ستة أسابيع كاملة.

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وبالتالي فإن اللاعب البرتغالي سوف يغيب عن فريقه في مواجهات حاسمة للغاية، وذلك أمام كلاً من أندية لاس بالماس وأتلتيكو مدريد وملقا في مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى مواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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