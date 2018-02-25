الأهلي يتوصل إلى اتفاق من أجل ضم نجم الأسيوطي في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت برئاسة محمود الأسيوطي، وذلك من أجل ضم نجم فريق الأسيوطي سبورت في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أكد محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت أن النادي الأهلي بات على مشارف الحصول على خدمات اللاعب مهند لاشين متوسط ميدان فريق الأسيوطي، وذلك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمود الأسيوطي إلى أن مفاوضات النادي الأهلي معنا بخصوص ضم اللاعب تُعتبر أكثر جدية من أي مفاوضات أخرى وتحديداً مفاوضات نادي الزمالك، مشدداً في ختام تصريحاته على أن السبب الرئيسي وراء عدم التخلي عن اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي كان من أجل الحفاظ على الاستقرار الذي يعيشه فريق الأسيوطي سبورت منذ مطلع الموسم الحالي.

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