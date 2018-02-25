تعرف على أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد

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شهد مقر نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي حدثاً فريداً من نوعه، وذلك بعدما تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك بحضور جميع أعضائه لأول مرة منذ انتخاب المجلس الحالي في شهر نوفمبر من العام الماضي 2017 م.
وقد شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك حضور المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، إضافة إلى هاني العتال نائب رئيس النادي وعبد الله جورج عضو مجلس إدارة النادي، وأيضاً هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك.
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وإليكم الآن أبرز القرارات التي تم اعتمادها بعد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك
- اعتماد التعاقد مع التونسي حمدي النقاز قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي في الميركاتو الشتوي الماضي
- اعتماد التعاقد مع محمد عبد الغني قادماً من نادي إف سي مصر في الميركاتو الشتوي الماضي
- اعتماد التعاقد مع عماد فتحي قادماً من نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الماضي
- اعتماد التعاقد مع الغاني نانا بوكو قادماً من نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الماضي
- اعتماد التعاقد مع محمود عبد العزيز قادماً من نادي سموحة في الميركاتو الشتوي الماضي
- اعتماد التعاقد مع محمد عنتر قادماً من نادي الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الماضي
- اعتماد التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
- اعتماد اختيار الكابتن إسماعيل يوسف كرئيساً لبعثة نادي الزمالك في إثيوبيا
- اعتماد ميزانية رحلة سفر بعثة فريق الزمالك إلى إثيوبيا من أجل مواجهة فريق ديشا الإثيوبي في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م
- الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال شهر، وذلك لمناقشة أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك
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