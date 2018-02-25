قرار هام من إدارة الإسماعيلي بعد تعادل فريق الدراويش مع طنطا

Advertisements

اتخذ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك كرد فعل على تعادل فريق الإسماعيلي في يوم أمس السبت أمام ضيفه فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق بشكل ملحوظ للغاية منذ انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

Advertisements

وهو ما أدى بدوره إلى تخلي فريق الدراويش عن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لمصلحة فريق الزمالك، ولعل ما يُثير قلق جماهير نادي الإسماعيلي أيضاً أن يفقد الفريق مركزه الثالث الحالي، وخاصة في ظل الصدام المرتقب بينه وبين نظيره فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.

وينتظر فريق الإسماعيلي مواجهة صعبة في يوم الخميس المقبل، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره العنيد فريق سموحة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد