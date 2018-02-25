مانشستر يونايتد يحسم القمة بعد فوزه الصعب على تشيلسي

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حسم فريق مانشستر يونايتد مباراة القمة عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة التاسعة والثلاثين والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة الخامسة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي النجم البرازيلي ويليان في الدقيقة الثانية والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق تشيلسي عند 53 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً حسم فريق توتنهام هوتسبير الديربي اللندني عقب فوزه الشاق خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كريستال بالاس بهدف وحيد مقابل لا شئ، والذي نجح في تسجيله الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الثامنة والثمانين، ليرفع بذلك فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

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