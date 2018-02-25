المصري يتخطى عقبة المقاولون ويواصل الضغط على الدراويش

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حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق المصري البورسعيدي في المباراة كلاً من أحمد شكري في الدقيقة الثانية والعشرين من ركلة جزاء ومحمد كوفي الدقيقة الخامسة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق المقاولون العرب في المباراة اللاعب محمود فتح الله في الدقيقة السابعة.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق المقاولون العرب عند 35 نقطة في المركز الثامن في الترتيب، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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