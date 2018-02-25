الفيصلي يحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين بمشاركة “صالح جمعة”

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تأهل فريق الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018، وذلك عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الفيصلي في المباراة كلاً من لويزينهو في الدقيقة الثامنة والأربعين من ركلة جزاء ومحمد يحيي في الدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء أيضاً، إضافة إلى روجر في الدقيقة التاسعة والخمسين، فيما سجل أهداف فريق القادسية كلاً من بولا في الدقيقة العاشرة وجورجينيو في الدقيقة الثانية والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، علماً بأن المباراة قد شهدت أيضاً مشاركة النجم المصري صالح جمعة منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وبذلك يلحق فريق الفيصلي بكلاً من فريق الباطن إضافة إلى قطبي مدينة جدة الأهلي والاتحاد إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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